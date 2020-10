Parcheggi Rosa a Pisa per donne in gravidanza e neomamme: via alla proposta FdI

Con la realizzazione nelle strade di Pisa dei primi stalli rosa per la sosta dedicata alle donne in gravidanza e alle neomamme l’Amministrazione Conti sta finalmente dando seguito a una proposta di Fratelli d’Italia che risale al 2011 e che era respinta dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra.

Durante il primo mandato Filippeschi, e ripresentato nella seconda, un ordine del giorno a firma dell’attuale assessore all’Ambiente Filippo Bedini, all’epoca consigliere comunale del Popolo della Libertà, chiedeva appunto di “provvedere alla realizzazione di un numero congruo di “Parcheggi Rosa” in zone della città particolarmente strategiche per le esigenze di cittadine incinta o con un figlio di età inferiore ai 12 mesi”. La proposta si inseriva nel cosiddetto “Pacchetto famiglia” che ogni anno Bedini, insieme al neoeletto consigliere regionale Diego Petrucci, proponeva alla Giunta Filippeschi.

Evidenziando “la loro particolare funzione sociale” e l’esigenza di andare incontro con un segnale forse piccolo, ma di grande attenzione, nell’atto di indirizzo Bedini sottolineava come parcheggiare per “una donna in dolce attesa o una neomamma non è semplice, in particolar modo se si vive in città come Pisa nelle quali parcheggiare l’auto è impresa difficile e ha costi importanti”, e che “spostarsi con i mezzi pubblici può diventare per una gestante o una mamma con un neonato un vero e proprio problema”.

Gli stalli rosa risolvono il problema di reperire parcheggi liberi dove lasciare la macchina mentre si accompagnano i bimbi a scuola, si vanno a fare commissioni o visite mediche e si inseriscono in un pacchetto di soluzioni che l’Amministrazione comunale può predisporre per semplificare la vita di chi sceglie coraggiosamente di fare figli.

Come per il bonus bebè, ancora una volta Fratelli d’Italia dimostra la propria sensibilità e la capacità di dare risposte concrete alle difficoltà della quotidiano dei cittadini pisani, e in particolare delle famiglie che crescono e vogliono poter vivere Pisa, in controtendenza con le politiche di chi ha governato fino al 2018, che hanno costretto troppi pisani a fuggire nei comuni limitrofi.

