Botteghe, cambia l'orario di raccolta rifiuti

Da alcuni giorni il ritiro dei rifiuti in via Pistoiese, Citornella, Vallebuia, del Colle, delle Corti e del Fornino in località Botteghe (Fucecchio) viene effettuato dalle ore 5 alle 7 del mattino.

I residenti di queste vie sono pertanto invitati da Alia Servizi Ambientali ad esporre contenitori e sacchi dopo le ore 20 della sera precedente il giorno di raccolta indicato dal calendario.

I cittadini che necessitano di maggiori informazioni possono rivolgersi ad Alia Spa ai seguenti numeri: 800.888.333 (da rete fissa), 199.105.105 (da rete mobile), 0571.1969333 (da rete fissa e mobile). Il servizio telefonico è attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e sabato dalle 8.30 alle 14.30. Ulteriori informazioni sui servizi di raccolta rifiuti su www.aliaserviziambientali.it/

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa