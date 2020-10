Un webinar sul progetto di sorveglianza fitosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale 'Autofitoviv'

Un elenco degli organismi nocivi da quarantena provenienti dall’estero che potrebbero attecchire sulle specie ornamentali del distretto vivaistico pistoiese e la definizione di metodi da adottare per gestire le piante importate che li potrebbero veicolare, per impedirne l’accidentale introduzione.

Sono i principali obiettivi del Progetto “Autofitoviv – buone pratiche per l’autocontrollo e la gestione fitosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale” che verrà illustrato, con aggiornamento sui primi risultati, martedì 3 novembre alle ore 15 in un convegno web organizzato dall’Accademia dei Georgofili e dall’Associazione Vivaisti Italiani (AVI), soggetto referente del Distretto vivaistico ornamentale di Pistoia. Più in generale il progetto Autofitoviv, che è portato avanti da un Gruppo Operativo (GO) che ha come capofila AVI, punta all’elaborazione di un approccio innovativo e più sicuro e consapevole ai controlli fitosanitari effettuati dai produttori di piante. Una risposta a quella che è una priorità assoluta del florovivaismo europeo: la salvaguardia delle produzioni da attacchi di organismi nocivi per continuare a garantire la salute delle piante commercializzate. Fine da raggiungere sia con la sorveglianza fitosanitaria obbligatoria delle autorità competenti che attraverso azioni di autocontrollo degli operatori del settore.

La partecipazione al convegno web è aperta a tutti, ma richiede l’iscrizione tramite compilazione del seguente form: https://forms.gle/4GQjSDGzvfu6gutm7 entro lunedì 2 novembre 2020. I partecipanti riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma web. L’evento è in corso di accreditamento presso l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Pistoia.

PROGRAMMA

Apertura lavori, Accademia dei Georgofili

Presentazione del Progetto, Associazione Vivaisti Italiani

Interventi dei Partner – “Iniziative ed indagini effettuate”

- Vannucci Piante di Vannucci Vannino

- Società Agricola Innocenti e Mangoni Piante di Innocenti Agostino e C. Ss

- Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA) - Centro Difesa e Certificazione (DC)

- Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA) - Centro Orticoltura e Florovivaismo

- Consiglio Nazionale delle Ricerche(CNR) - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante

- Università di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)

- Università di Pisa - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali (DiSAAA-a)

- Lab. Center for Generative Communication per PIN Soc. Cons. a r.l. – Servizi Didattici e Scientifici

Dibattito

Conclusione dei lavori

Fonte: Ufficio Stampa