Commemorazione dei defunti al Cimitero della Misericordia di Empoli, cambia il programma: non ci sarà la messa

È stato modificato il programma della celebrazione della Commemorazione dei defunti al Cimitero della Misericordia di Empoli in Via Val D'Orme.

In base alle nuove disposizioni per il contrasto alla diffusione del Covid-19, lunedì 2 novembre non si terrà infatti la Santa Messa al Cimitero di Empoli, alle ore 10:30 e alle 15:00, come precedentemente comunicato.