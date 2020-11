Covid, altri tre morti nella RSA Villa Serena: il bilancio è di 51 positivi, di cui 6 in ospedale e 5 deceduti

Altri tre morti a Villa Serena nella giornata di ieri. A comunicarlo è il sindaco di Montaione Paolo Pomponi che parla di una "giornata brutta".

"La perdita di una vita è sempre qualcosa di drammatico per una famiglia - scrive il sindaco - , pensare alle famiglie di questi defunti che non hanno neppure potuto assistere o semplicemente vedere i propri cari mi intristisce tantissimo. Esprimo la mia vicinanza personale e quella di tutta la nostra comunità alle famiglie colpite dal lutto".

Attualmente la situazione di Villa Serena è di 51 ospiti positivi totali da inizio pandemia, non 52, quindi, come comunicato in precedenza. Di questi 6 sono in ospedale e 5 sono deceduti. Per gli operatori il numero totale dei positivi è di 28. Come era avvenuto nei giorni scorsi, sono stati eseguiti numerosi tamponi ai residenti non positivi, e tutti hanno dato esito negativo.

L'appello del sindaco: "Ribadisco che è ESSENZIALE che tutti, ma tutti davvero, compresi i più giovani, abbiano un comportamento responsabile per dare un contributo a limitare la diffusione del coronavirus".