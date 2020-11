In arrivo un nuovo Dcpm, oggi l'incontro tra Enti Locali e Governo. I sindaci: "Limitazioni solo nelle aree a rischio"

"Come sindaci siamo stati chiari: se ci devono essere delle limitazioni che siano in base al tasso di contagio e non generalizzate su base regionale. Si chiudono le zone solo se #rt sale. Evitiamo fughe in avanti, meglio una pianificazione valida per tutti". Lo scrive il sindaco di Firenze Dario Nardella commentando l'incontro concluso poche ore fa tra ministri, Regioni ed Enti locali riguardante un nuovo Dcpm per contrastare l'emergenza Covid-19.

Da quanto si apprende tante le discussioni sul tavolo. I sindaci avrebbero chiesto che le chiusure siano pianificate in maniera chiara sulla base del rischio, così come era previsto nel documento del Comitato tecnico scientifico (il documento individuava i diversi livelli dell'indice Rt in cui dovevano scattare le diverse restrizioni). D'altra parte le Regioni avrebbero manifestato la volontà di misure uniformi in tutta Italia.

Il Ministro Boccia ha ricordato che al momento alcune misure sono già condizionate all'indice Rt e scatterebbero in automatico, mentre avrebbe garantito il sostegno alle Regioni, invitandole però ogni presidente di Regione ad adottare ulteriori misure restrittive in base alle esigenze epidemiologiche. sulla scuola in particolare ha spiegato che sarà proprio quell'indice a dover essere preso in considerazione per ogni decisione. Il confronto sul nuovo nuovo Dpcm continuerà domani.