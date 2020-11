Malore sul lavoro, muore il noto fotoreporter fiorentino Alessio Quadri

Tragedia nel mondo del giornalismo. È morto il fotoreporter Alessio Quadri, colpito da un malore sul lavoro. Quadri avrebbe accusato un malore sabato mattina, 31 ottobre, mentre era in piazza Repubblica a Firenze, dove stava documentando la situazione dopo la notte di guerriglia nel centro della città. Inutili i soccorsi, è morto oggi. A dare la notizia è stata l'Associazione Stampa Toscana che esprime profondo orgoglio: "Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del collega fotoreporter Alessio Quadri, colpito da malore. [...] Cresciuto alla scuola dell'indimenticato Red Giorgetti, grande fotoreporter de l'Unità, Alessio era conosciuto e stimato dai colleghi per serietà e disponibilità. L'associazione Stampa Toscana stringe in un forte abbraccio la sua famiglia e tutti i colleghi fotoreporter fiorentini".

Alla famiglia le condoglianze di gonews.it.