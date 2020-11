Ruba cosmetici al supermercato: arrestata

Nel corso di un servizio preventivo finalizzato a prevenire e reprimere la commissione dei reati, l’aliquota Radiomobile della Compagnia di Sansepolcro ha sorpreso un donna intenta ad asportare alcuni prodotti cosmetici, profumi e trucchi. La giovane, di nazionalità Moldava e con precedenti di polizia, è stata fermata da parte dei militari all’uscita del supermercato e accompagnata in caserma per essere identificata. Al termine delle operazioni è stata denunciata per il reato di furto aggravato. La refurtiva del valore complessivo di 100 Euro, è stata riconsegnata al titolare dell’attività.