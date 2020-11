Acqua torbida a Massarosa, in conclusione i lavori di Gaia

Sono quasi terminati i lavori di sostituzione condotte a Massarosa centro. L'intervento di GAIA S.p.A., iniziato lo scorso 28 febbraio e poi bloccato dall'emergenza Covid-19, è adesso in via di conclusione, con il 90% delle lavorazioni già concluse. L'obiettivo è quello di superare i ben noti fenomeni di torbidità dell'acqua al rubinetto, criticità non di immediata soluzione, perché determinata dalla presenza di numerose tubazioni in acciaio non rivestite posate intorno agli anni 90 nel Comune, e arginabile solo attraverso importanti interventi di risanamento della rete acquedotto.

L'intervento di Massarosa centro, i cui cantieri stanno per chiudere, ha riguardato le strade di Via Luigi Spada Cenami e parte di Via IV Novembre per circa 550 metri di tubazione sostituita. Le operazioni di sostituzione delle condotte sono ora concentrate sul tratto finale di via Cenami, proprio nei pressi della sede del Comune di Massarosa.

"Il risanamento della rete idrica per ripristinare la qualità dell'acqua nel nostro Comune è una priorità della nostra amministrazione - sottolinea il Sindaco di Massarosa Alberto Coluccini - con Gaia Spa stiamo costantemente collaborando in questa direzione e ci siamo già mossi in parallelo anche con l’autorita idrica Toscana perché vogliamo accorciare i tempi del cronoprogramma e cercare di far stanziare e reperire ulteriori risorse economiche necessarie.”

"Massarosa, con le sue criticità, resta centrale nella nostra programmazione di interventi, siamo al lavoro per restituire ai cittadini di questo Comune il diritto ad avere un servizio di qualità, anche attraverso la bonifica di lunghi tratti di infrastruttura. Portiamo avanti il nostro impegno anche durante questa emergenza sanitaria così critica per il nostro Paese." ha dichiarato il Presidente di GAIA S.p.A. Vincenzo Colle.

Le sostituzioni di Massarosa centro arrivano dopo quelle già realizzate dal Gestore idrico a Piano di Mommio nel 2017 (4,7 km di tubazioni sostituite per un milione e duecento mila euro circa di investimento), dopo la ristrutturazione del serbatoio sempre di Piano di Mommio, e dopo la sostituzione di circa 3,9 km di condotte in acciaio a Piano di Conca ( intervento recente realizzato in Via Delle Sezioni, Via Centino,Via di Mezzo, Via Beatrice, Via del Grano, Via Conca Vecchia, Via Natalino,Via Pignana, Piazza Campioni,Via Amalfi), per un investimento di circa 800 mila euro.

Molti altri sono gli interventi pianificati da GAIA, per risolvere i disagi provocati dalla torbidità, e prevedono sostituzione di tratti di tubazione Pedemontana e Sarzanese e di altre condotte, nonché la ristrutturazione ed il potenziamento del sistema acquedottistico del Comune di Massarosa. L'investimento complessivo per l'esecuzione delle opere è di importo superiore ai 10 milioni di euro.

Fonte: Gaia Spa