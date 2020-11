Fungo porcino da due chili: nuova maxi-scoperta sul Montalbano

Un altro grande weekend per i cercatori di funghi, anche stavolta sul Montalbano. Protagonista è un 40enne di Ponzano, Andrea Giorgetta. Elettricista, volontario de La Racchetta, empolese doc, è anche un grandissimo appassionato di funghi e, a vedere dai risultati, anche un ottimo cercatore.

Ha trovato un porcino da due chili, ancora quasi del tutto integro. Il fungo a malapena sta in una mano, come si può vedere dalle foto. "Non ho mai visto in vita mia un porcino così grande" è il commento entusiasta di Giorgetta.

E pensare che il clima non è stato dei migliori negli ultimi giorni per i fungaioli. Eppure Andrea Giorgetta ha stupito tutti con un risultato quasi da record...