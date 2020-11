Incidente in via Coluccio Salutati, 35enne in ospedale in codice rosso

Urto auto-pedone con un 34enne portato in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto oggi intorno alle 16 in via Coluccio Salutati dove, nei pressi dell’incrocio con via Bruni, un’auto condotta da una donna di 58 anni ha urtato un pedone. L’uomo è stato portato all’ospedale in codice rosso. Sono in corso i rilievi della Polizia Municipale per ricostruzione della dinamica. La strada è rimasta chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi fino alle 17.15 circa con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa