Bimbo cade dall'auto, in prognosi riservata al Meyer

Un bimbo di 5 anni è caduto da un'auto in Maremma. Ora si trova ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze nel reparto di rianimazione. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio dall'auto dei genitori mentre il mezzo era in movimento nei pressi di Castiglione della Pescaia.

Il bimbo è in condizioni gravi, ma considerate stabili dai sanitari dell'ospedale. Secondo ricostruzioni dell'incidente, sembra che il bambino sia caduto fuori dall'auto scivolando da un finestrino posteriore, da cui pare che si sia esposto all'esterno, o per l'improvvisa apertura di uno sportello. Nell'impatto con l'asfalto ha riportato trauma cranico e facciale. Sul posto il 118 ha inviato un elicottero Pegaso per il trasporto di urgenza in ospedale. La famiglia abita nel Grossetano.