Casa del popolo Vinci, rinnovate le cariche sociali

L’assemblea dei soci della Casa del Popolo di Vinci tenutasi il giorno 20/10/2020 ha rinnovato le cariche sociali. La presidente uscente Paola Brogi lascia il posto a Luigi Palandri. Il consiglio è formato oltre che dal nuovo e dal precedente presidente , anche da Cesare Berni, Cappioli Giancarlo, Veracini Fabiola, Gherardini Giuliana , a cui si si aggiungono Giulio Vezzosi, Desdemona Balducci e Alberto Santini. Paola Brogi, nel lasciare l’incarico preso nel 2005, ricorda con orgoglio l’opera di risanamento e di innovazioni manutentive effettuate in questi 15 anni e che spera continuino nel futuro. Il nuovo CDA, per voce del nuovo Presidente, ha promesso impegno e dedizione nel completare e proseguire l’opera iniziata, nel rispetto di quello che l ’associazione ha sempre rappresentato per il paese e la comunità: centro di aggregazione. Dal 1955 le serate in festa e del ballo liscio degli anni 60 e 70, passando dalla discoteca degli anni 80, al teatro del nuovo millennio fino a spazi di per le attività motorie d ei giorni nostri, dimostrano che la Casa del Popolo non è soltanto posta al c entro del paese , ma è stata e continua ad essere il fulcro di molte iniziative e spazi ricreativi per tutta la popolazione.

Il CDA della Casa del Popolo di Vinci