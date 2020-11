Fratelli d’Italia protesta sul Piazzone al fianco delle partite Iva

Oggi, noi di Fratelli d’Italia siamo scesi sul piazzone a Pontedera, al fianco delle partite Iva e tutte quelle attività duramente colpite dall’ultimo Dpcm. A loro, abbiamo portato la nostra solidarietà.

Le scandalose chiusure generalizzate imposte dal Governo, hanno messo in ginocchio imprenditori, commercianti, ristoratori, titolari di palestre e centri estetici, professionisti dello spettacolo, aziende... e la lunga lista potrebbe continuare. Riteniamo inaccettabile che il governo costringa alla chiusura quelle stesse attività alle quali, poche settimane prima, aveva imposto adeguamenti costosissimi sostenendo che solo così avrebbero potuto rimanere aperte.

Come se non bastasse, all’orizzonte si profilano ulteriori misure restrittive, le ha annunciate questa mattina il premier Conte in parlamento. Queste ultime rischiano di essere il colpo di grazia definitivo all’economia del Paese.

ll governo torni sui suoi passi, e faccia lavorare chi rispetta tutti i protocolli. Adesso più che mai le istituzioni devono uscire dal palazzo e ascoltare, come abbiamo fatto noi oggi, le preoccupazioni e i veri problemi che attanagliano le attività in crisi.

Matteo Bagnoli e Matteo Arcenni, FdI Pontedera