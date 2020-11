Giulia Ventisette e Edoardo Bruni ospiti a Liberi Tutti parlano di AreaSanremo

Giovedì 29 ottobre a Liberi Tutti su Radio Lady abbiamo parlato con Giulia Ventisette e Edoardo Bruni che ci hanno raccontato l’esperienza delle audizioni per Areasanremo, dove hanno presentato un nuovo brano, e delle loro esperienze in tempo di pandemia.

Giulia Ventisette, cantautrice di Firenze, semifinalista al Premio Lunezia e finalista al Premio De André 2018, dopo “L’inverno del cuore” (2015), pubblica il secondo album di inediti “Stanze” (2018), da cui sono estratti 3 singoli: Soldatini di carta, Tutti zitti, Burattino. L’ultimo suo singolo è “Alice nel paese delle cianfrusaglie”.

Edoardo Bruni, chitarrista e produttore toscano, trasferitosi nel 2019 a Milano, svolge attività di produzione musicale presso il suo studio dove realizza arrangiamenti per diverse cantanti emergenti dell'area milanese. Proprio in questo periodo tra sessioni di songwriting e registrazioni sta ultimando gli EP di alcune delle più interessanti cantautrici milanesi. Inoltre realizza anche jingle musicali per la tv. Alterna quindi la professione di chitarrista a quella di produttore. Durante il lockdown ha scritto ed arrangiato "Lontano", primo singolo della cantante Ladù.

