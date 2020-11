M5S: "Solidarietà a lavoratrici e lavoratori di Eurospin Empolese Valdelsa"

Esprimiamo la nostra solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici dell'Eurospin Tirrenica che hanno scioperato e manifestato riuniti davanti al punto vendita di Sovigliana.

Manifestazione importante in un momento come questo per non dimenticare i diritti di tutti i lavoratori e per non dimenticare le lotte che abbiamo fatto per conquistarceli.

La denuncia dei lavoratori è molto grave perché riguarda la sicurezza sul lavoro e soprattutto il rispetto della salute dei lavoratori e dei clienti del supermercato e chiedono a viva voce che vengano rispettate le norme di sicurezza previste.

Ci sono noti inoltre, non soltanto per i lavoratori dell'Eurospin, i carichi di lavoro eccessivi e le turnazioni nei vari reparti che non rispettano in generale la vita degli addetti e soprattutto delle donne .

Benvengano manifestazioni di civiltà come questa, in un momento dove la civiltà sembra sepolta sotta uno strato di cenere.

Grazie lavoratori e lavoratrici... nonostante tutto ci date un barlume di speranza".

Fonte: MoVimento 5 Stelle Empolese Valdelsa