Mutui, primo fondo di garanzia in Italia: accordo Crédit Agricole-Euroansa

Diventa operativo il Fondo di Garanzia istituito da Euroansa, Società di mediazione del credito leader in Italia, che ha siglato una convenzione con l’istituto bancario Crédit Agricole Italia per facilitare la concessione del mutuo per l’acquisto della casa. Primo soggetto privato in Italia a sottoscrivere un’operazione di questa portata, la Società di Lucca ha creato un fondo chiuso di 2 milioni di euro, della durata di 5 anni, a copertura delle eventuali morosità sui crediti derivanti da pratiche di sua intermediazione. Crédit Agricole Italia è stata scelta per la sua posizione rilevante nel mercato dei mutui e per i coefficienti di solidità che la pongono ai vertici nel nostro Paese

Grazie a questo strumento finanziario, Euroansa garantisce all’istituto bancario erogatore la copertura delle rate scoperte dei propri clienti nell’arco dei primi 24 mesi dalla data di stipula del credito. Tenuto conto che il fondo pubblico nazionale gestito da Consap è stato finanziato per il 2020 con 10 milioni di euro, la dotazione di Euroansa di 2 milioni di euro è di assoluta rilevanza.

La convenzione con Crédit Agricole Italia assume un peso rilevante nel campo della mediazione creditizia in quanto si tratta di un’importante novità: con le 200 agenzie distribuite in tutto il territorio italiano e oltre 600 collaboratori, Euroansa offre ai propri clienti un ulteriore strumento di successo nel sostegno alla concessione del mutuo. La Banca, infatti, potrà contare su una doppia garanzia: il controllo preventivo di certificazione dei redditi del cliente -che Euroansa fa svolgere da un soggetto terzo- e la disponibilità delle risorse depositate e regolamentate da una convenzione a cui attingere nel caso in cui il mutuatario si sia reso inadempiente nel pagamento di una o più rate. Il tutto se l’evento del mancato pagamento si verifica nei primi 24 mesi della vita del mutuo.

«Sono orgoglioso di comunicare la convenzione con Crédit Agricole Italia – dichiara Ansano Cecchini, fondatore e ad di Euroansa - perché si tratta di una banca fortemente radicata sul territorio che conta 160 anni di storia ma è al tempo stesso parte di uno dei primi 10 gruppi bancari al mondo. Questo nuovo strumento ci distingue ancor più nel panorama della mediazione creditizia e ci permette di offrire garanzie uniche nel settore, agevolando il cliente in una fase economicamente complessa come quella che il Paese sta attraversando.».

Fonte: Ufficio Stampa