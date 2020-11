Nuove assunzioni per Toscana Energia anche a Empoli

In uno scenario nazionale e locale caratterizzato dagli effetti economici e occupazionali derivanti dal perdurare dell’emergenza sanitaria, Toscana Energia (Gruppo Italgas) annuncia l’assunzione di 11 nuove risorse che da questa mattina entrano a far parte dell’organico della Società.

Si tratta di 2 Tecnici di Distribuzione e 9 Operai destinati alle sedi di Firenze, Empoli, Montecatini Terme, Pisa.

I nuovi assunti sono stati accolti nelle rispettive sedi dai responsabili e, in virtual room, dal management della Società.

Per i neoassunti l’inserimento prevede un percorso formativo per conoscere il funzionamento dell'azienda, le norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni nonché per acquisire la necessaria competenza e qualifica professionale su reti, impianti gase i principali applicativi software adottati dalla Società.

Dal 2016 ad oggi sono 55 le assunzioni effettuate dalla società, tutte con contratto di apprendistato professionalizzante; 24 di loro sono in possesso di laurea e 31 di diploma tecnico. L’età media dei neoassunti è di 29 anni.

“L’inserimento a tempo indeterminato di 11 nuove persone nei nostri organici– afferma l’amministratore delegato di Toscana Energia Bruno Burigana– è motivo di grande soddisfazione perché rappresenta il segno tangibile della capacità della Società di rinnovarsi e di riuscire a creare occupazione e a supportare la comunità anche in un periodo di particolare difficoltà come quello che il Paese sta affrontando”.

Fonte: Ufficio Stampa