Piazza Network, il b2b toscano fa scuola a livello nazionale

Incontrare nuovi clienti, fornitori e potenziali partner senza uscire fisicamente dall’azienda. In poche parole rilanciare l’economia, i fatturati, le prospettive e lo sviluppo spingendo e lavorando sul potenziale network di relazioni tra imprese di diversi settori.

È la prima edizione di Piazza Network che si rivolge a tutte le aziende, i professionisti e le startup italiani. L’evento è in programma su piattaforma innovativa digitale, il 24 e 25 novembre prossimi (anteprima il 23 novembre).

Piazza Network nasce grazie ai 10 anni di esperienza di Piazza Toscana, la manifestazione che ha accompagnato il business delle aziende del territorio con un evento B2B diventato un classico per molti imprenditori. Piazza Toscana nata e organizzata da Cdo ha aperto la strada a Piazza Network che oggi vede il coinvolgimento diretto di Cdo Lecco Sondrio, Cdo Como, Cdo Piemonte, Cdo Veneto, Cdo Emilia Romagna, Cdo Toscana, Cdo Campania, Cdo Calabria e Cdo Sicilia.

“Un vero e proprio upgrade di Piazza Toscana. Con Piazza Network rispondiamo alla crisi economica e sociale derivante dal Covid e lo facciamo alzando l’asticella della nostra aspettativa che è coinvolgere tutti i territori italiani in una occasione di incontro, dialogo e rilancio, come è da sempre nelle corde della Cdo - spiega Lorenzo Martelli, presidente di Cdo Toscana -. I dieci anni di esperienza sul campo ci hanno preparati ad un grande salto di qualità. Ci auguriamo che Piazza Network possa essere una occasione di reale opportunità nello sviluppo di idee e prospettive”.

Piazza Network si rivolge a tutta Italia. L’evento comincia lunedì 23 novembre 2020 dalle 18 alle 19.30, con una serata di presentazione durante la quale verrà presentata la manifestazione assieme a una testimonianza imprenditoriale di grande rilievo. Il cuore pulsante dei lavori sarà operativo martedì 24 e mercoledì 25 dalle 9 alle 19.30, con il susseguirsi degli incontri B2B, di quelli organizzati all’istante e dei Tavoli Tematici e Workshop.

Sono attesi centinaia di imprenditori a Piazza Network per rispondere a una delle necessità più sentite in questi ultimi mesi così carichi di incertezza e complessità: coniugare la relazione diretta e la tradizionale attività commerciale, con un nuovo modo di incontrarsi per sviluppare l’impresa, grazie agli strumenti digitali. Basterà “salire a bordo” dell’intuitiva piattaforma digitale appositamente realizzata per Piazza Network per creare nuove opportunità, proporre i propri prodotti e servizi oltre che coltivare un alto numero di relazioni.

Molto importante è la fase della preparazione all’evento, nella quale ciascun partecipante può conoscere per tempo tutti gli altri partecipanti, in modo da arrivare alla due giorni con un’agenda già costruita: l’arena di Piazza Network è infatti già aperta su www.piazza-network.it e chi è interessato può già iscriversi.

L’Area Espositori: offre una visione di insieme, semplice ed intuitiva, dell’area della manifestazione dove sono riportati tutti i partecipanti con i relativi loghi aziendali. Cliccando su ogni logo sarà possibile visualizzare le vetrine delle aziende mentre sono presenti dei filtri per ottimizzare le ricerche. Sempre sulla dashboard sono riportati i Tavoli Tematici e Workshop in programmazione o che si stanno svolgendo live ai quali sarà facilmente partecipare tramite un click. La Meeting Room: è l’area dove poter dialogare con l’interlocutore scelto in video call in un meeting one to one.

Piattaforma Digitale: utilizzando in modo semplice e intuitivo piattaforma digitale di Piazza Network i partecipanti vivranno l’esperienza degli incontri con altri imprenditori e professionisti. Così dopo aver “allestito” il proprio stand, si potranno visitare le postazioni degli altri partecipanti presenti nell’Area Espositori e contattare ciascuno di loro in tempo reale per un meeting one-to-one in videocall (Area Meeting-Room). L’altra grande area per cogliere spunti e novità del business italiano è quella dei Tavoli Tematici e Workshop. Il tutto in pochi clic, senza difficoltà operative.

Le Aree Tematiche

· Area Agroalimentare, realizzata con la collaborazione di Conad del Nord Ovest

· Area Start-Up, uno spazio che prosegue il decennale lavoro sviluppato a Piazza Toscana

· Area Estero, con numerosi operatori esperti sui nuovi mercati

· Cdo Networking, per conoscere in diretta le opportunità del network Cdo

· Area Turismo, animata da Convention Bureau

· Area Lavoro, in collaborazione con JOBBANDO

· Area Edilizia, una delle filiere storiche di Cdo

· Area Artigianato, in collaborazione con Confartigianato Firenze e le botteghe storiche della città

Piazza Network è un nuovo evento promosso dalla Compagnia delle Opere attraverso la collaborazione di nove associazioni locali su tutto il territorio nazionale, da nord a sud: Cdo Lecco Sondrio, Cdo Como, Cdo Piemonte, Cdo Veneto, Cdo Emilia Romagna, Cdo Toscana, Cdo Campania, Cdo Calabria e Cdo Sicilia.

L’evento proseguirà con numerose tappe sui diversi territori con Piazza Network in tour che sarà in presenza. Tutte le info su www.piazza-network.it

Lista aziende partecipanti a Piazza Network 2020

Ibrain, Eli Lilly, Giunti Editore, Intesa San Paolo, Conad del Nord Ovest, Qu.in, Glant Studio Agency, Istituto Degl'Innocenti, Basis Information Technology S.r.l, Hyper stp srl, Laboratori Archa Srl, ESTAR - Ente di servizi tecnico amministrativi regione toscana, T-Prisma S.a.s., Emm&mmE Informatica S.r.l., Opera Di Santa Maria Del Fiore, BROGI & PITTALIS SRL, Martelli S.r.l., Prama Technology Srl, Energiachiara.it Srl, Studio Aziendale Tributario Sardi & Partners, Open Source Italia srl, Incubatore Universitario Fiorentino e Fondazione per la ricerca e l'innovazione, Studio Commerciale Parati, Santa Maria in Gradi Soc.Coop Soc, Dimensione Ufficio S.r.l., Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Firenze, My Stone, Fondazione Montedomini Onlus, Paolo Ardisson srl, Gruppo E, So.Ver., Minmao International srl, Tecno Group Consulting srl, Antica Torre di Via Tornabuoni 1, Bluefactor Srl, Proluce, Next.it S.r.l., T.R, Studio Systematica Srl, Studio Associato BBV & Partners, Tuscan Excelsia srl, Orienta, Gruppo Co, Tecno Progett Software Sas Di Sani Sergio & C., Iniziative Edili srl.

Fonte: Ufficio Stampa