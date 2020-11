Positivo un collaboratore dello staff, isolamento cautelativo per il sindaco Calamai

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, a seguito della positività di un dipendente, stretto collaboratore dello staff, ha disposto in via cautelativa, l'isolamento a casa per se stesso e per la giunta comunale.« Abbiamo sempre rispettato tutte le norme di sicurezza, il distanziamento sociale, l'uso scrupoloso della mascherina, l'aerazione dei locali di lavoro. - precisa il sindaco Calamai - Sono quindi tranquillo del fatto che tutti protocolli sanitari sono stati rispettati, ma ho ritenuto giusto, per estrema cautela e responsabilità pormi in auto isolamento. Stessa cosa per gli assessori delle mia giunta che avevano avuto contatti con la persona positiva». Inoltre, oggi 2 novembre l'istituto comprensivo "Margherita Hack" ha disposto la chiusura della scuola primaria Anna Frank di Oste per poter procedere alle operazioni di sanificazione delle classi. Negli ultimi giorni nella scuola sono risultati positivi cinque insegnanti, già due classi, dove insegnano i positivi, sono in quarantena e quindi la preside, in accordo con il Comune, ha disposto la sanificazione di tutto il plesso La scuola rimarrà chiusa per non più di tre giorni. Le classi che non sono venute in contatto con gli insegnanti positivi potranno rientrare in aula non appena sarà terminata la sanificazione.