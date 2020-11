Consiglio regionale, M5S: "Grazie a noi stop ai rimborsi per stare a casa"

“Con un pò di pressione da parte nostra, ma alla fine si è usato un pò di buonsenso. I consiglieri regionali che seguiranno le sedute dell’aula senza venire in Regione, quindi senza spostarsi da casa, avranno un taglio dei rimborsi chioometrici. Resta comunque poco, se si pensa al contesto. Sono state fatte diminuzioni alle indennità di funzione, ma per cifre davvero irrisorie, come i 31 euro per un presidente di commissione ”.

Così i Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle della Toscana, Irene Galletti e Silvia Noferi, hanno votato la nuova legge sui rimborsi proposta e approvata dalla maggioranza.

“Noi – aggiungono i 5 stelle - abbiamo proposto un emendamento tanto banale quanto sacrosanto. Visto che non tutti i 40 consiglieri potranno partecipare in presenza alle sedute, per ragioni di distanziamento, abbiamo chiesto che i rimborsi fossero corrisposti solo a chi, nel giorno del consiglio, si fosse recato a firmare all’ingresso dell’aula, per poi seguire i lavori in collegamento dal suo ufficio. Questo per rimarcare un principio semplice: se effettivamente ti sposti per raggiungere il Consiglio, hai diritto al rimborso. Se invece stai a casa, no. A nostro avviso, è un timido segnale che non può che vederci a favore: meglio poco che niente.” Concludono le pentastellate.

Irene Galletti, Consigliera Regionale M5S Toscana