Nuove postazioni di tamponi drive through a Empoli, Castelfiorentino e Fucecchio con le Pubbliche Assistenze

Da mercoledì 4 novembre a Fucecchio, Empoli e Castelfiorentino saranno attive 3 nuove postazioni per effettuare i tamponi Covid-19 in modalità Drive Through. Questa attività sarà gestita dalle Pubbliche Assistenze della Zona Empolese, con l’ausilio di personale sanitario. Importante specificare che bisogna prenotare e non è possibile andare a piedi.

Nello specifico, le postazioni saranno le seguenti:

-Fucecchio Piazza Aldo Moro (in prossimità della Buca del Palio); da lunedì a sabato 10-16.

-Empoli via San Mamante (dietro il Centro Coop, sotto il cavalcavia); da lunedì a sabato 10-16.

-Castelfiorentino parcheggio via 24 Maggio (dietro la Posta, oltre la ferrovia). Martedì e mercoledì 11.30-17.30, giovedì, venerdì e sabato 9-14.

PRENOTAZIONE DEL TAMPONE

Per prenotare il tampone è necessario accedere al portale https://prenotatampone.sanita.toscana.it/ inserendo il proprio codice fiscale, il numero di cellulare e il numero della ricetta elettronica rilasciata dal Medico o Pediatra di famiglia.

COME AVERE IL REFERTO

È possibile ottenere il referto del tampone in tre modi:

1)Accedendo al fascicolo sanitario elettronico sul sito: http://fascicolosanitario.regione.toscana.it

È possibile effettuare l’accesso tramite tessera sanitaria, SPID o con la carta di identità elettronica

2)Collegandosi al portale web: http://refertocovid.sanita.toscana.it

Dopo aver effettuato la registrazione, l’accesso avviene tramite identificativo, password e un OTP (password temporanea) comunicato via sms

3)Tramite il proprio Medico Curante o Pediatra