Il Comune di Fucecchio in prima linea nella lotta agli abbandoni dei rifiuti

Pulizia delle banchine stradali e contrasto agli abbandoni dei rifiuti. Proseguono di pari passo i servizi messi in campo dal Comune di Fucecchio volti da un lato alla tutela dell'ambiente e al decoro urbano, e dall'altro alla lotta agli abbandoni.

L'ultimo intervento in ordine di tempo c'è stato nei giorni scorsi quando, durante un intervento di pulizia delle banchine stradali in via della Querciola, gli operatori hanno ritrovato rifiuti abbandonati di vario genere. Immediato l'intervento del Comune che ha impegnato uomini e mezzi per provvedere alla pulizia dell'area, adesso tornata al suo decoro.

Ancora una volta, dunque, l'Amministrazione comunale si trova a dover fronteggiare l'inciviltà e la mancanza di senso civico di coloro che continuano ad utilizzare le banchine stradali come vera e propria discarica a cielo aperto.

Ricordiamo che il Comune di Fucecchio ha introdotto due servizi in collaborazione con Alia Servizi Ambientali: quello di pulizia delle banchine stradali e quello delle guardie ambientali, quest'ultimo dedicato proprio a combattere l'abbandono dei rifiuti. Ma come sempre la prima e principale arma per contrastare questi comportamenti incivili resta la responsabilità individuale.

Si ricorda inoltre che ogni cittadino può dare il suo fondamentale contributo segnalando eventuali ritrovamenti di rifiuti abbandonati. E' possibile inviare le proprie segnalazioni ad Alia telefonando ai numeri 800 888 333 (da rete fissa), 199 105 105 (da rete mobile), 0571 1969333 (da rete fissa e mobile) attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 19,30 e il sabato dalle 8,30 alle 14,30, oppure utilizzando il form web disponibile al link https://www.aliaserviziambientali.it/contatti/scrivici/. In alternativa è possibile rivolgersi al servizio segnalazioni del Comune di Fucecchio telefonando al numero 0571 268268 o scrivendo a segnalazioni@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa