Nuovo Dpcm, per le zone rosse è nuovo lockdown: le misure

Il Governo ha deciso, Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm. Scatta il coprifuoco alle 22, le scuole rimangono aperte anche se per molti sarà protagonista la didattica a distanza, sarà ridotta la capienza dei mezzi pubblici. Queste alcune delle decisioni del decreto di pochi minuti fa. Il Dpcm e le relative ordinanze sarebbero vigenti dal 5 novembre al 3 dicembre.

Resta confermato l'impianto indicato nelle ore scorse, l'Italia quindi viene divisa in tre zone: una 'rossa' con scenario 4 di massima gravità e un livello di rischio, un'altra (scenario 3) con elevata gravità e livello di rischio alto, una infine standard. Quest'ultima sarà la più 'normale' se così si può dire, mentre le altre vedranno aggravarsi le misure restrittive, specie la zona rossa.

Nelle regioni a rischio si parla di lockdown per quindici giorni, con spostamenti vietati e sospensione di attività di servizi di ristorazione e di cura della persona. Nelle zone rosse sarà prevista la sospensione delle attività sportive, comprese quelle presso centri e circoli sportivi, anche se svolte all'aperto; sarà possibile solo in forma individuale all'aperto. Tra le regioni a altissimo rischio non dovrebbe esserci la Toscana.

Per quanto riguarda la Toscana, le norme dovrebbero essere quelle standard: coprifuoco dalle 22 alle 5 salvo per comprovate esigenze lavorative o di salute; sospensione di prove e concorsi; didattica a distanza per le scuole superiori; dimezzamento della capienza dei mezzi pubblici (attiva già per i bus). La mascherina sarà obbligatoria a scuola per i bambini delle elementari e delle medie, anche quando sono seduti al banco.