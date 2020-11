Nuovo Dpcm, la Toscana è zona 'gialla': ecco i provvedimenti

La Toscana sarà zona 'gialla': è quanto ha confermato il presidente del consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa in tarda serata. Conte ha spiegato i provvedimenti anti-Covid contenuti nel nuovo Dpcm varato questa mattina che di fatto 'divide' l'Italia in tre aree di rischio.

Rispetto a quanto annunciato, il Governo ha deciso di trasformare il colore 'verde' in 'giallo' per non far 'sottovalutare' l'emergenza in corso: la variazione cromatica serve a tenere alto l'allarme anche nelle aree considerate meno a rischio.

I dati epidemiologici della Regione saranno 'rivalutati' ogni 14 giorni dal Comitato tecnico Scientifico e dal Ministero della Salute che attraverso un'apposita ordinanza può trasformare il colore della Regione tenendo conto dei diversi parametri considerati.

Al momento restano confermati, quindi, i provvedimenti per la Toscana: in sintesi il Dpcm prevede il coprifuoco dalle 22 alle 5 salvo per comprovate esigenze lavorative o di salute; sospensione di prove e concorsi; didattica a distanza per le scuole superiori; dimezzamento della capienza dei mezzi pubblici. Conte si è anche raccomandato di non andare in casa di non conviventi anche nelle aree gialle. I provvedimenti entreranno in vigore da venerdì.

Qui la tabella riassuntiva: