Partecipate Firenze, ok al bilancio consolidato 2019

Approvato, ieri dalla giunta, il bilancio consolidato per il 2019. Il documento, portato dall’assessore al bilancio Federico Gianassi, contiene l’aggregazione dei risultati dei principali enti partecipati e controllati dal Comune rappresentati da due fondazioni - il Maggio ed il Teatro della Toscana - 7 società controllate tra le quali il gruppo Alia, Casa, Ataf, Mercafir, Sas, Silfi, e 19 società partecipate come Centrale del latte, Afam, Publiacqua, Cet e il gruppo Toscana Energia.

Risultati positivi per il conto economico, che chiude con un reddito di 39,9 milioni di euro, e per lo stato patrimoniale, che attesta un attivo su oltre 5 miliardi ed il patrimonio netto su 2,9 miliardi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa