Scuola chiusa a Rufina, positiva persona con contatti con molti studenti

Didattica a distanza per i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado di Rufina. Dopo una valutazione della situazione ed in accordo con Dirigenza Scolastica ed ASL il Sindaco di Rufina Vito Maida ha deciso già da oggi di sospendere la didattica in presenza nella scuola media Leonardo Da Vinci.

Il provvedimento si è reso necessario in via precauzionale a seguito della comunicazione da parte delle autorità competenti di un caso positivo tra il personale scolastico, che, si ipotizza, abbia avuto contatti con gran parte degli studenti.

“Sono consapevole che si tratta di un provvedimento ‘forte’, ma indispensabile per tutelare i nostri ragazzi, le famiglie e, in generale, per tutta la comunità – spiega il Sindaco Vito Maida -. Questa decisione non è stata presa a cuor leggero, nessuno di noi lo avrebbe voluto e nessuno di noi se lo sarebbe augurato”.

In attesa dei chiarimenti relativi al nuovo DPCM e degli sviluppi della situazione locale, sarà poi decisa la data della ripresa delle lezioni in presenza.

Fonte: Comune di Rufina