Strada 68 , Moschi (UpV): "La Provincia intervenga sulla 'Curva della Morte'"

La nostra zona più di altre ha necessità di interventi straordinari, per tornare competitiva.

Sulla nuova 68, nella ex Curva della Morte, alla mia interrogazione sul perché si fossero formati degli avvallamenti in un tratto, la risposta è stata che la direzione dei lavori avesse effettuato una variante in corso all'opera: in pratica sono stati cambiati alcuni materiali del sottofondo. Chiedo ufficialmente al Sindaco di Volterra se è sua intenzione attivarsi presso la Provincia di Pisa per risolvere la situazione, che dovrà avvenire certamente a costo dell'Ente che ha pianificato tali varianti.

La cittadinanza di Volterra e della Valdicecina ha atteso tanto: per una volta sarebbe opportuno avere risposte e date certe per la risoluzione dei problemi.



Assistiamo purtroppo ad una scarsa attenzione al tema della Viabilità: un vero peccato, perché per una zona come la nostra, si tratta della vera priorità, da seguire quotidianamente!



Serve uscire dall'attuale stato di ordinarietà per pianificare un nuovo assetto infrastrutturale di Volterra e della Valdicecina. Se questa Valle dovrà avere un futuro, senza scadere nell'assistenzialismo, e se la Regione vorrà veramente aiutare i territori, serve una pianificazione condivisa e una tempistica certa di interventi sostanziali.

Non possiamo certo accontentarci di manutenzioni ordinarie, che sono pur preziose. Se la Valdicecina, prima la 68 e adesso la 439 sono oggetto di asfaltature e stabilizzazioni attese da decenni, lo dobbiamo all'intesa con Anas, che ha voluto mettere in sicurezza le strade che ha ripreso. Un'operazione di cui sono orgoglioso e che si è dimostrata vincente. Ma che non può bastare. Serve individuare da subito dei lotti funzionali di viabilità stradale da ammodernare, seguendo progettualità coerenti con i tempi, ma anche pianificare e provare a immaginare un impiego delle nuove tecnologie di mobilità dolce green, che sono finanziate dall'Unione Europea.

Serve uno scatto d'orgoglio, poiché i Comuni, e tra questi il Comune di Volterra, non possono accontentarsi dell' ordinaria amministrazione.