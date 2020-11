Vinci, dal 5 novembre chiusi Museo Leonardiano e biblioteche comunali

L'Amministrazione comunale di Vinci informa che da domani, giovedì 5 novembre, saranno chiusi al pubblico il Museo Leonardiano, la casa natale di Leonardo ad Anchiano, la villa del Ferrale che ospita la mostra “Leonardo e la pittura” e le tre biblioteche comunali, vale a dire la Biblioteca Leonardiana, la Civica e la Biblioteca dei Ragazzi.

La disposizione del Comune è stata presa nel rispetto del nuovo DPCM del 3 novembre 2020, che recita testualmente: “sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

La chiusura sarà valida fino al 3 dicembre. L'amministrazione comunale si sta adoperando per organizzare servizi alternativi, anche in remoto, per la fruizione dei beni culturali di Vinci, che saranno comunicati nei prossimi giorni.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa