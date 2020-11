Biblioteca, Archivio Storico e Musei chiusi al pubblico: Fucecchio lavora a servizi alternativi

L'amministrazione comunale di Fucecchio informa che la Biblioteca comunale "Indro Montanelli" con la sezione ragazzi "Albero fatato", l'Archivio storico e il Museo civico e diocesano resteranno chiusi al pubblico dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, a seguito del DPCM dello scorso 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'intero territorio nazionale. L'amministrazione comunale sta lavorando per attivare alcuni servizi in modalità alternativa.