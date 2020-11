Chiude e si riorganizza dopo il Dpcm la biblioteca a Poggibonsi

Chiude e si riorganizza la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini. In ottemperanza a quanto disposto dall’ultimo DPCM anche la biblioteca di Poggibonsi resterà chiusa fino a 3 dicembre compreso e pertanto non sarà possibile accedere agli spazi interni per i servizi di prestito, studio e consultazione.

La biblioteca aveva riaperto tutti i servizi con scelte organizzative in piena sicurezza, come dimostrano i dati del mese di ottobre sul numero di prestiti effettuati, sulle presenze, sulle prenotazioni fatte dei posti studio e sui nuovi iscritti. Dati con cui gli utenti hanno evidentemente premiato con la loro fiducia gli investimenti in chiave di sicurezza.

Nel mese di ottobre si sono infatti contate 1300 presenze, di cui 854 prenotazioni per studio. La biblioteca infatti aveva riaperto con un servizio apposito per accedere alle sale di studio, esclusivamente su prenotazione, che ha garantito la certezza del posto di studio e la possibilità di scegliere la stanza dove studiare. Nel mese di ottobre 1050 sono statu i prestiti, 857 le restituzioni. Gli accessi dei più piccoli alla Biblioteca Incantata sono stati 37, i nuovi iscritti sono stati 22.

La biblioteca si sta già riorganizzando per garantire comunque il servizio di prestito con modalità alternative.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa