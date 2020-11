Casa Spa e Comune restaurano le facciate di 24 case popolari a Campi Bisenzio

Recupero integrale delle facciate e lavori di cappotto sulle pareti laterali in un Fabbricato ERP a Campi. L’intervento è stato inaugurato oggi, giovedì 5 novembre, in via Vittorio Veneto 131, ed ha visto, tra le altre cose, il rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture delle parti comuni, la realizzazione di un cappotto termico ed opere di lattoneria come nuove canalizzazioni, grondaie, comignoli, pluviali e molto altro.

L’intervento, iniziato il 9 dicembre 2019 e concluso il 21 ottobre scorso, dopo la sospensione per il Covid, è stato presentato oggi dal Sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, insieme all’Assessore alle politiche abitative, Luigi Ricci e al presidente di Casa Spa, Luca Talluri.

L’edificio era già stato oggetto di un intervento di riqualificazione, nel 2011, che aveva visto la rimozione della copertura in cemento-amianto e l’installazione di pannelli sandwich e sistemi anticaduta, sul tetto, per un importo complessivo di circa 91.500 euro.

Oggi, con l’ultimazione dell’intervento anche il complesso delle facciate è tornato a nuova vita.

“In questi anni la nostra società ha lavorato in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio, per dare una risposta concreta al disagio abitativo e al recupero degli edifici ERP presenti sul territorio – ha spiegato il presidente di Casa Spa, Luca Talluri. - Con l’intervento di oggi proseguiamo l’opera di recupero dei fabbricati e la riqualificazione di tutto il sistema ERP.”