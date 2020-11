Covid nell'Rsa Villa Serena, muoiono altri tre anziani. I decessi complessivi sono 12

Ancora brutte notizie dall'RSA Villa Serena di Montaione. Oggi si registrano ulteriori tre morti di anziani contagiati da Covid-19. In totale il conto dei morti sale quindi a 12. Attualmente gli anziani positivi sono una quarantina, mentre ci sarebbero altri operatori positivi.

"Che giornataccia - scrive sconfortato il sindaco di Montaione Paolo Pomponi - Sono alla mia scrivania a scrivere questo comunicato ma ho difficoltà a trovare le parole e soprattutto la forza. Sono veramente abbattuto. In questi giorni se ne sono andate persone che conoscevo, con alcune in questi anni avevo avuto il piacere di condividere anche momenti gioiosi, durante le visite alla casa di ripiso, sembra passato un secolo. Che dolore. Ed il mio è niente a confronto a quello dei familiari. Che amarezza da giorni dover porgere le condoglianze e rappresentare la vicinanza alle famiglie dei defunti. Che brutta ferita per la nostra comunità! Per questo, anche oggi, come ogni sera ormai da tempo, evidenzio l'essenzialità di comportamenti responsabili da parte di tutti. Tutti dobbiamo necessariamente contribuire a limitare la diffusione del coronavirus. Atteniamoci alle note regole comportamentali".