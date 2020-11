Fondazione ITS Energia e Ambiente, iscrizioni aperte per Firenze e Arezzo

La Fondazione ITS Energia e Ambiente della Toscana rende noto che sono stati riaperti i termini per l’iscrizione ai corsi Energia 4.0 e Sostenibilità 4.0 rispettivamente nelle sedi di Arezzo e Firenze. Le domande di iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 Novembre 2020.

Ancora pochi giorni per iscriversi ai percorsi formativi della Fondazione ITS Energia e Ambiente della Toscana, istituto di alta formazione post diploma che si rivolge ai giovani diplomati e non solo che intendono specializzarsi nei settori dell’ambiente, dell’energia e dell’economia circolare, ambiti strategici per il rilancio del Paese e che offrono concrete opportunità occupazionali.

“In un momento storico drammatico, quale quello che stiamo attraversando per la salute pubblica e per l’economia globale, ITS rappresenta l’unica concreta opportunità di occupazione per i nostri giovani.” Così dichiara Francesco Macrì, Presidente di Estra S.p.a., Vice Presidente di Utilitalia e Presidente della Fondazione ITS Energia e Ambiente, che prosegue - “I numeri parlano chiaro. Oltre l’85% dei giovani che escono dal nostro Istituto trova un’occupazione di qualità entro un anno. Ogni giorno decine di aziende che operano nei settori dell’Ambiente, dell’Energia, della Sostenibilità nell’ambito dell’economia circolare, richiedono giovani da inserire fin da subito nei propri processi produttivi e faticano a trovare le figure adatte.”

Estra S.p.a., Sei Toscana, Piccini Paolo S.p.a., Sienambiente, Alia, Enel Grenn Power, ABB sono solo alcune delle aziende che operano in stretta sinergia con la Fondazione ITS Energia e Ambiente e che collaborano alla progettazione dei corsi tagliati in risposta ad un loro bisogno, quello di reperire giovani con competenze tecniche e tecnologiche in ambito ambientale ed energetico.

I corsi sono aperti a neo diplomati e più in generale a tutti quei giovani, entro i 29 anni, che hanno interrotto i percorsi universitari o semplicemente vogliono acquisire maggiori competenze per poter accrescere il proprio bagaglio formativo.

Ancora tre le giornate informative organizzate per illustrare i programmi dei corsi e le molteplici opportunità da essi garantite. Giovedì 5, Martedì 10 e Giovedì 12 Novembre, alle ore 17,30, sulla piattaforma Teams messa a disposizione dalla Fondazione, lo staff dell’Istituto sarà presente per rispondere alle domande di chi sarà interessato a conoscere più da vicino la realtà dell’ITS Energia e Ambiente.

I corsi sono cofinanziati dalla Regione Toscana attraverso il POR FSE 2014/2020, inseriti nell’ambito di Giovanisì, progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Fonte: Ufficio stampa