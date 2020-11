Buongiorno oggi ringrazio la signora Carla che mi ha mandato una ricetta che mi piace tanto e che vorrei provare a realizzare. Mi ha raccontato che ad uno dei suoi nipoti non piace molto la verdura, così per mascherare la zucca, leggendo in una rivista di cucina, ha trovato la ricetta che faceva al caso suo: frittelle di mais e zucca piccante con pâté di ceci rosso.

Secondo me questa ricetta può essere mangiata anche come piatto unico perché contiene molti nutrienti dalla farina di mais, alla zucca, ai ceci.

Frittelle di mais e zucca piccante con patè di ceci rosso

Ingredienti per 4 persone

150 gr di farina di mais precotta

200 gr di polpa di zucca

1 rametto di rosmarino

2 rametti di timo

3 foglie di salvia

1 foglia di alloro

1 spicchio di aglio

1 scatola di ceci (o anche secchi ma già cotti)

½ peperoncino

½ porro

½ dado vegetale

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

Olio extravergine di oliva

Sale marino integrale

Preparazione

Affettate il porro e fatelo saltare in una padella con 2 cucchiai di olio. Dopo cinque minuti unite il concentrato di pomodoro sciolto in ½ bicchiere d’acqua calda e dopo altri 5 minuti aggiungete i ceci scolati. Regolate di sale e fate insaporire a fuoco alto per 2-3 minuti. Frullate il tutto in modo da ottenere un patè. Fate rosolare in una padella la zucca tagliata a dadini, il peperoncino, l’aglio e la foglia di alloro divisi a metà; cuocete per 10 minuti o fino a che la zucca non è cotta ma non deve disfarsi (deve rimanere leggermente croccante) e poi salate. In una pentola mettete 500 ml d’acqua e il dado sbriciolato e portate quasi a bollore a questo punto versate a pioggia la farina di mais e continuate a mescolare cuocendola per circa 10 minuti. Spegnete la fiamma, unite la zucca e trito di erbe aromatiche restanti, mescolate bene da questo composto ricavate le frittelle. Fate dorare in padella con 2 cucchiai d’olio e servitele caldissime con il patè di ceci.

Carla

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.