In Consiglio regionale si è insediata la Giunta per le elezioni: Pescini è il presidente

In Consiglio regionale si è insediata la Giunta per le elezioni. Presidente è stato eletto Massimiliano Pescini (Pd), vicepresidente Luciana Bartolini (Lega), segretario Maurizio Sguanci (Italia Viva). Completano la composizione della Giunta per le elezioni Anna Paris (Pd) e Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia).

Alla giunta delle elezioni, che si compone di cinque consiglieri nominati in base a criteri di rappresentatività, competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute successivamente all’elezione. Entro sessanta giorni dalla prima seduta, il Consiglio convalida l’elezione.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale