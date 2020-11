In live streaming la prima lezione del progetto Circular is cool: c'è anche Capraia e Limite

Si è svolta oggi in modalità live streaming la prima lezione del progetto Circular is cool, pensato da Enel X per sensibilizzare gli studenti della Scuola Secondaria di I grado sui temi della salvaguardia ambientale ed un utilizzo consapevole dei social network. Il Progetto coinvolge solo dieci istituti in tutto il territorio nazionale e tra questi c’è la Scuola Secondaria “Enrico Fermi” dell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite, selezionata per i risultati e le azioni a supporto dell’innovazione. «Siamo fieri di essere stati scelti per partecipare al progetto» spiega il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Angela Di Donato. «L’iniziativa, infatti, si sposa perfettamente con le tematiche che da tempo sono un tratto distintivo del nostro Istituto, attento alla sostenibilità e all’innovazione digitale.»

A rappresentare la scuola di Capraia e Limite saranno le quattro classi II, coordinate dalle professoresse Olivia Arzilli, Chiara Pezzatini, Simona Umena e Roberta Doveri. Per tre settimane gli studenti e le studentesse saranno impegnati nelle attività proposte che prevedono, tra l’altro, alcune lezioni online con un professore “speciale”: Jakidale, Youtuber da oltre 2 milioni di Follower, condurrà gli incontri con i manager di Enel X e guiderà i ragazzi in un percorso di formazione alla scoperta dell’economia circolare, suggerendo loro piccoli ma importanti comportamenti che contribuiranno alla salvaguardia del pianeta. «Ogni settimana» aggiungono le docenti referenti «Jakidale non solo racconterà quali possano essere i comportamenti “sostenibili e circolari”, ma sfiderà anche i ragazzi a metterli in pratica in una serie di video challenge che saranno pubblicati su Instagram». L’entusiasmo tra gli alunni, come le docenti avevano previsto, è alle stelle. Finita la prima lezione si stanno già organizzando per rispondere a colpi di hashtag e creatività alla nuova sfida lanciata da Jakidale… ovviamente al grido di “Circular is cool”!