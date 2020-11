Nove nuovi alberi in piazza Costa a San Giusto

Messa a dimora di 9 nuovi alberi in piazza Costa a San Giusto a partire da sabato 7 novembre 2020. Si tratta di 5 piante di platano e 4 di ginkgo biloba, che vanno a sostituire gli esemplari di pino rimossi nella settimana precedente per prevenire situazioni di rischio per l’incolumità pubblica, dal momento che nel corso dei controlli alle alberature cittadine erano emersi primi segnali di criticità legati alla stabilità delle piante. Così come i controlli e la rimozione delle piante per motivi di sicurezza pubblica, anche le piantumazione dei nuovi alberi è curata dall’ufficio Ambiente e Verde pubblico del Comune di Scandicci.

“Mettiamo la massima attenzione alle qualità degli alberi in città, prima di tutto per la sicurezza, poi per elementi quali la stagionalità e i colori all’interno del contesto cittadino – dice l’assessora all’Ambiente Barbara Lombardini – anche in piazza Costa andiamo a piantare alberi di specie consone alla presenza nei nostri quartieri e in linea con i principi della biodiversità all'interno dell'habitat urbano. Per quanto riguarda i pini rimossi la decisione di abbattere un albero non viene mai presa a cuor leggero, ma per spazi pubblici come piazza Costa non abbiamo altra scelta: l’incolumità delle persone non deve mai essere messa in discussione”.