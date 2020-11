Online il sito per le migliori esperienze turistiche nelle Città dell'Olio

Da oggi è on-line il sito www.turismodellolio.com dedicato alle migliori esperienze turistiche legate all'extravergine nelle Città dell’Olio. Un’iniziativa mai realizzata prima, nata di pari passo con la prima edizione del Concorso nazionale Turismo dell'Olio che celebra questo settore del turismo made in Italy in forte espansione, mettendo in competizione tra loro, le più interessanti proposte turistiche legate all’oro verde. Un progetto ambizioso, promosso dall'Associazione nazionale Città dell'Olio e affidato alla direzione scientifica della prof.ssa Roberta Garibaldi, tra i massimi esperti italiani del settore, autrice del Rapporto annuale sul Turismo Enogastronomico Italiano. Il sito che descrive tutte le fasi del Concorso (obiettivi, regolamento, criteri di valutazione, giuria, premi) ha il suo cuore pulsante nella sezione dedicata ai partecipanti al Concorso. Qui entro il 15 novembre saranno pubblicate tutte le esperienze in gara divise per regioni e per categorie: Frantoi/Aziende olivicole; Oleoteche; Musei dedicati all’olio/Frantoi Ipogei/Uliveti Storici; Ristoranti/Osterie; Dimore Storiche/Hotel/B&B/Agriturismi; Tour operator/Agenzie di viaggio/Altri organizzatori di esperienze (ProLoco/Associazioni). La novità è che il sito resterà a disposizione degli utenti ben oltre il Concorso e la votazione effettuata dalla giuria e dal pubblico con votazione online. Anche dopo la proclamazione dei vincitori del Concorso, gli internauti curiosi potranno continuare ad accedere a questa area dove resteranno visibili e navigabili tutte le esperienze turistiche che hanno preso parte alla competizione. Il sito è stato pensato, infatti, come una vera e propria guida online per il visitatore curioso ed appassionato di olio, una vetrina permanente che ospiterà sempre nuove e originali proposte di oleoturismo: dalla partecipazione alla raccolta delle olive alle visite guidate in frantoio per conoscere le fasi del ciclo produttivo dell'olio, passando per le degustazioni, i corsi di assaggio e di cucina, i laboratori per famiglie e bambini, le cene a tema, le camminate e i pic-nic e ogni genere di evento che ha come protagonista l'extravergine di oliva, alimento principe della Dieta Mediterranea. Ogni esperienza pubblicata sul sito www.turismodellolio.com sarà corredata di una scheda con tutte le informazioni utili: una descrizione dell’esperienza, la storia che c’è dietro l’esperienza, una gallery fotografica, le info di contatto su come prenotare o raggiungere il luogo dove si può vivere l’esperienza. Dunque, poi, non resta che scegliere quella che fa al caso vostro!