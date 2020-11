Terrorismo, da Giannelli (FI) mozione "per tenere alta l'attenzione"

“Le scorse settimane sono state purtroppo funestate da una serie di attacchi terroristici, di chiara matrice fondamentalista islamica, che hanno riguardato sia la Francia che l'Austria” dichiara Giampaolo Giannelli. “Entrambi quindi stati confinanti con l'Italia, stati amici, colpiti in maniera barbara e violenta. Si è trattato di aggressioni barbare, violente, con immagini raccapriccianti, che oltre a provocare alcune vittime hanno gettato nel panico e nello sconforto la popolazione dei paesi colpiti”.

“A questi attacchi occorre reagire con fermezza, ad ogni livello, anche istituzionale. Per questi motivi ho presentato una mozione al consiglio comunale di Dicomano che spero sia approvata in modo unanime. Spero inoltre che il mio esempio sia seguito da altri comuni, perché ogni comune anche il più piccolo si deve esprimere su fatti così gravi”.

“Dobbiamo unirci – continua Giannelli – contro i fomentatori di odio. Dobbiamo farlo tutti insieme, portando avanti con fierezza la nostra cultura, le nostre radici giudaico-cristiane, messe sotto attacco in tutto il continente europeo da episodi che ormai non sono più isolati ma fanno parte di un chiaro disegno del terrore”.

“Occorre quindi – conclude Giannelli – non soltanto portare piena solidarietà agli stati così duramente colpiti, alle famiglie delle vittime, ma anche esortare il Governo italiano ad innalzare il livello di guardia e di attenzione, per far sì che la prevenzione riguardo a possibili attacchi terroristici sia innalzata al massimo, garantendo la sicurezza dell’Italia intera”.

Fonte: Ufficio stampa