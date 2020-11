Filcams Cgil Firenze, re-internalizzazione servizio biblioteche comunali Firenze

Nel corso della Commissione Cultura del Consiglio Comunale di Firenze che che si tenuta oggi, 06 novembre, abbiamo avuto la possibilità di ascoltare l'Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi esprimersi in termini molto chiari rispetto a un percorso di re-internalizzazione dei servizi bibliotecari e archivistici del Comune di Firenze. In particolare, come Filcams Cgil siamo molto felici di quello che consideriamo un piccolo ma significativo passo nella giusta direzione. Da anni infatti come Filcams ripetiamo che è fondamentale un rinnovato impegno del Pubblico in servizi essenziali come le biblioteche comunali. Ci saranno senza dubbio occasioni di confronto per definire meglio questo percorso di re-internalizzazione, ma oggi è un giorno importante per le lavoratrici e per i lavoratori delle biblioteche comunali di Firenze.

Filcams Cgil Firenze.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa