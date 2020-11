Mascherine, a Certaldo saranno distribuite nelle edicole

Si ricorda per ritirare la, confezione contenente n. 4 mascherine, di cui 2 chirurgiche e 2 FFP2, ci si può recare indifferentemente presso uno qualsiasi dei punti sopra indicati, portando con sé la propria tessera sanitaria – necessaria per consentire all’applicazione digitale di memorizzare l’avvenuta consegna e di impedire così consegne multiple – ed un documento di identità per dimostrare di essere residenti a Certaldo (ogni cittadino toscano infatti dovrà ritirarle nel proprio comune di residenza).

“Ringraziamo gli edicolanti e chi ha dato la propria disponibilità per la distribuzione – dice il sindaco Giacomo Cucini – e le associazioni Misericordia, Prociv Arci, Croce Rossa Italiana, Auser, Caritas, che anche in queste ore stanno lavorando per consentire questa distribuzione. C’è una confezione di mascherine per ciascun residente e le edicole verranno rifornite mano a mano che le finiranno, quindi invitiamo tutti i cittadini a non recarsi subito a prenderle e a rispettare anche tutte le altre normative e consigli utili, dal distanziamento fisico, allo scaricamento della app Immuni, ad evitare di uscire e recarsi in spazi chiusi se non per motivi di necessità; più collaboreremo e prima chiuderemo questa fase e potremo tornare alla vita che desideriamo tutti”.