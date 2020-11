Mezzo a fuoco in Fi-Pi-LI, camion rifiuti ribaltato a Volterra e incidente sull'Aurelia: giornata nera per gli autotrasportatori

Una mattinata difficile per il traffico e per i mezzi pesanti: nel giro di poche ore sono infatti ben tre gli incidenti che hanno riguardato autotrasportatori. Il più importante è quello avvenuto sulla Fi-Pi-Li, dove un'autocisterna contenente liquido combustibile ha preso fuoco tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze: tanta la paura, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Importanti i disagi alla circolazione risolti solo nel primo pomeriggio.

Proprio mentre i vigili del fuoco stavano intervenendo a San Miniato, un altro incidente è avvenuto a Volterra, sulla via Volterrana, e anche questa volta vi era coinvolto un mezzo pesante che trasportava rifiuti e che si era ribaltato. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Saline di Volterra. Anche in questo caso si sono registrati disagi alla circolazione poi risolti. L'autista infortunato è uscito autonomamente dal mezzo ed é stato soccorso dal 118. Anche in questo caso si è reso necessario l'intervento dell'ARPA per verifiche di natura ambientale. Il rifiuto fangoso poteva generare pericolo per l'ambiente e, per questo, si è disposta la pronta rimozione da parte di Ditta specializzata.

I vigili del fuoco del Comando di Grosseto sono invece intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Aurelia corsia sud km 148 + 800. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri presenti sul posto, un autoarticolato trasportante rotoli di cellulosa si è ribaltato sulla carreggiata. La squadra ha estratto dall'abitacolo del mezzo il conducente, che poi è stato affidato al personale del 118. Il traffico è stato deviato sulla strada della Parrina e la rimozione del mezzo pesante e del carico ribaltato sulla carreggiata, sarà effettuata dalla autogru del comando di Grosseto che si trova già sul posto.