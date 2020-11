Piccole scosse di terremoto nell'Empolese Valdelsa e nell'Aretino

Piccola scossa di terremoto nell'Empolese Valdelsa. I sismografi dell'Ingv hanno rilevato un terremoto di magnitudo 2.0 e 9km di profondità con epicentro Montelupo Fiorentino, intorno alle ore 19.41. La scossa, di piccola intensità, è stata comunque avvertita dalla popolazione. Non ci sono né danni, né feriti.

Nella giornata di oggi sono state in totale 4 le scosse che hanno riguardato la Toscana. La prima, di magnitudo 2.3, è stata registrata alle 7.46 a Sansepolcro, e proprio nella città aretina ne è stata registrata un'altra di magnitudo 2.3 alle 16.12. L'altra scossa ha avuto come epicentro un altro comune dell'Empolese Valdelsa, Castelfiorentino. La scossa, di magnitudo 2.2, è stata registrata alle ore 10.25 della mattina. Anche in questo caso non ci sono né danni, né feriti.