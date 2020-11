Simone Bettin, da San Miniato a Il Collegio su Rai Due

Un ragazzo di San Miniato è entrato a far parte dei ragazzi de Il Collegio 5, reality in onda su rai due. Il secondo episodio della quinta stagione de Il Collegio è andata in onda martedì 3 novembre e, con l'uscita di due allievi, si è fatto spazio tra i banchi Simone Bettin, 16 anni, originario di San Miniato.

Simone è stato presentato anche sulla pagina Instagram del programma, con una scheda dedicata. Simone è la ‘New Entry!’, un ragazzo che si definisce 'ribelle' e si è presentato proprio così al pubblico, oltre a elencare tra le sue passioni il calcio e le ragazze.