Alberghi sanitari, Giani punta a 1.500 camere

"937 camere in 31 alberghi sanitari. Nuovi posti letto, già attivi in Toscana, per pazienti Covid in isolamento con assistenza sanitaria. L'obiettivo è arrivare a 1500 camere perché in Toscana tutti possano essere curati e tutelati nella battaglia contro il COVID-19. In un periodo così difficile voglio ringraziare tutti coloro che ci stanno aiutando ad attuare le nostre scelte. Questa è la forza delle cittadine e dei cittadini toscani". Così il presidente della Toscana Eugenio Giani in merito agli alberghi sanitari.

Fonte: Regione Toscana