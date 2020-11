Un operaio di 45 anni si è infortunato sul lavoro. Era su un'impalcatura per la nuova Rsa in costruzione in via delle Sorgenti a San Giuliano Terme quando è caduto. Ha riportato diversi traumi ed è stato necessario l'intervento della Misericordia di Pisa. I sanitari hanno portato il 45enne in codice giallo a Pisa. Sul posto anche la polizia municipale.