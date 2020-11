Cadute in Toscana, grave escursionista. Ferito un paracadutista

Brutta giornata per escursionisti e amanti del tempo libero. In Toscana due infortuni agli opposti della Toscana, in Garfagnana e nell'Aretino. Un escursionista in provincia di Lucca è caduto da circa 30 metri, nel sentiero che da Isola Santa porta a Col di Favilla.

Il fatto è avvenuto perché l'uomo stava andando a recuperare un cane in difficoltà su un terreno impervio.

Il soccorso alpino assieme a infermieri e medico inviati dal 118 si è diretto sul posto. È decollato anche l'elisoccorso Pegaso verso Isola Santa.

Una volta stabilizzato, il paziente è stato portato all'ospedale di Cisanello a Pisa. L'uomo era in grave condizioni. Il cane è stato salvato dal soccorso alpino.

Un'altra caduta, da altezze ancora più alte, ha riguardato un 67enne che si è lanciato con il paracadute. L'uomo era privo di sensi e quindi è caduto a terra riportando diverse fratture. Le sue condizioni non sono gravi. Anche per lui è stato attivato l'elisoccorso Pegaso per il trasferimetno alle Scotte di Siena.