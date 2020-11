C’è un libro per te, volumi a casa nella biblioteca di Greve

I libri, di qualsiasi genere, forma e origine siano, possono determinare un cambiamento, possono migliorarci, offrono le fondamenta e gli strumenti sui quali costruire competenze culturali e prospettive di vita. Anche nel difficile periodo che stiamo vivendo, con il riaggravarsi della pandemia che ha imposto la chiusura delle biblioteche comunali, dei musei e degli spazi culturali fino al 3 dicembre, possiamo trasformare il periodo delle restrizioni in una condizione propizia che stimola a prenderci cura di noi e della nostra interiorità.

È il concetto che ha ispirato il nuovo progetto “C’è un libro per te”, messo in piedi dall’Ufficio Cultura del Comune di Greve in Chianti che consiste nell’attivazione del prestito di libri a domicilio, gestito dalla biblioteca comunale Carlo e Massimo Baldini di Greve in Chianti. Saranno i bibliotecari Lucia Donnini e Andrea Zannotti ad occuparsi in maniera diretta delle richieste e della consegna a domicilio dei testi presi in prestito.

Inforcata la bicicletta della cultura a distanza, i libri ‘chiamati’ dai cittadini, sanificati e in sicurezza, potranno viaggiare tra una casa e l’altra e regalare un’opportunità di crescita e arricchimento a chi, lettore di ogni età, ritaglierà uno spazio per la lettura. I libri saranno sanificati e messi in quarantena prima di esseri rimessi in circolazione.

“In questo momento il libro ha lo stesso valore di un bene di prima necessità - dichiara l’assessore alla Cultura Lorenzo Lotti - e l’attività che facciamo partire,grazie al responsabile del settore Cultura Simona Ficorilli e ai bibliotecari che si sono messi a disposizione dell’iniziativa con tanta dedizione, si propone come nuovo servizio gratuito che mira a tenere vive menti e cultura, supportando nello specifico le persone che hanno problemi di mobilità e le fasce deboli della popolazione, come anziani e diversamente abili”. Accedere al servizio è semplice: si possono prenotare i libri contattando telefonicamente la biblioteca comunale (055.8546433) o utilizzando l’email di posta elettronica (biblioteca@comune.greve-in-chianti.fi.it).

I libri possono essere selezionati dal catalogo on line che si può consultare dal sito del Comune: (http://opac.comune.firenze.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=campi&&biblio=RT10AR&lang=) o dal catalogo collettivo Sdiaf (http://opac.comune.firenze.it/easyweb/w2001). Le consegne, da concordare con i bibliotecari, saranno effettuate a partire dal 10 novembre. Il prestito domiciliare si svolgerà nel rispetto delle norme anticontagio.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino