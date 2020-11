Apre il primo Conad City a Empoli: fissata l'inaugurazione

Empoli accoglie la prima margherita. Non si tratta di un fiore fuori stagione, ma di una novità commerciale. Sabato 14 novembre in via Tinto da Battifolle al civico 2 aprirà il primo Conad di Empoli. Sarà nei locali dell'ex Cinema Cristallo e si tratterà di un Conad City, quindi un minimarket di medie dimensione, una specie di supermercato 'di quartiere'.

Sarà la prima volta per il marchio bolognese a Empoli. Sarà il terzo supermercato in centro negli ultimi anni dopo Marzi e Fulignati e Carrefour, mentre un tempo era presente anche Coop. Sorgerà in un edificio storico, che tempo fa entrò pure in una tesi di laurea.

Tutto è pronto per l'inaugurazione del Conad City, manca solo una settimana ma il personale c'è e ci saranno anche i sistemi di sicurezza così importanti in questo periodo. Conad City coprirà un'area di circa quattrocento metri quadrati. Da pochi giorni sono spuntati sui muri di Empoli anche i cartelloni dell'inaugurazione, la margherita è pronta a nascere.